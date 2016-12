On aime Disney 3

Quoi de mieux que la magie et la féerie de Disney pour entamer les fêtes de noël. On révise nos classiques cette semaine avec le volume 3 de l’album We Love Disney. Des artistes du moment revisitent les titres cultes des plus beaux dessins animés de l'ami Walt. Vous retrouverez sur ce nouvel album Natacha St-Pier, Pauline Croze, Lilian Renaud mais aussi Luce et Arcadian qui reprennent les B.O de la Reine des neiges, Mary Poppins, Hercule et beaucoup d'autres... Un album qui réjouira petits et grands nostalgiques.