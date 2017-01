Aujourd'hui dans format à 3, nous avons reçu le docteur Eloi Baumgartner, spécialiste en maladies rhumatismales.

Nous nous sommes intéressés à la goutte et la pseudogoutte, d'où viennent ces maladies, les causes, quels sont les symptômes, les préventions et les traitements possibles, les réponses avec notre spécialiste :