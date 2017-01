Les Franches-Montagnes natures et sportives

Il a réalisé en une journée ce que nous ferions en quelques jours ou même plus… Gérard Chaignat est un amoureux de sport et de nature, et à la fin du mois d’août 2015, il a réalisé un parcours multidisciplinaire en pratiquant du VTT, du parapente, de la marche, de l’escalade de la nage et du canoë entre autres…