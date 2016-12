Les bijoux de la couronne

Mettre la farine et la chapelure dans un bol y ajouter les raisins, les groseilles, les pommes et la peau d’orange confite hachés grossièrement ainsi que la noix de muscade. Mélanger le tout. Battre les œufs et les ajouter au reste. Bien mélanger. Ajouter ensuite le brandy, le sucre et la graisse de rognon. Bien mélanger pour que le tout soit bien humide.

Prendre un linge, l’humidifier et le tapisser de farine. Déposer le pudding au centre et faire une boule. Attacher avec de la ficelle.

Déposer le petit paquet dans un égouttoir et le cuire au bain-marie durant 3 heures. Bien rajouter de l’eau au fur et à mesure de la cuisson. Laissez refroidir. Sortir le pudding du linge et dégustez.