Le pape appelle à la paix en Syrie et en Terre sainte

Le pape François a appelé dimanche à la fin de la guerre en Syrie et à une 'nouvelle page de l'histoire' israélo-palestinienne, lors de son message de Noël 'Urbi et orbi'. Son intervention a aussi été marquée par la vague d'attentats djihadistes en Europe.

'Il est temps que les armes se taisent définitivement et que la communauté internationale s'emploie activement pour qu'on arrive à une solution négociée' en Syrie, a déclaré au Vatican le chef spirituel de 1,2 milliard de catholiques.

Dans ce pays, 'trop de sang a été versé', a souligné le souverain pontife à propos du conflit vieux de plus de cinq ans. 'Surtout dans la ville d'Alep, théâtre ces dernières semaines d'une des batailles les plus atroces, il est plus que jamais urgent qu'assistance et réconfort soient garantis à la population civile à bout de forces, en respectant le droit humanitaire'.

Devant des dizaines de milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre de Rome, le pape argentin, 80 ans, a aussi dit espérer 'la paix' en Terre Sainte. 'Qu'Israéliens et Palestiniens aient le courage et la détermination d'écrire une nouvelle page de l'histoire, où haine et vengeance cèdent la place à la volonté de construire ensemble un avenir de compréhension réciproque et d'harmonie', a-t-il ajouté.

Concorde retrouvée

Le souverain pontife a également appelé à une 'concorde retrouvée' en Irak, Libye et au Yémen, 'où les populations pâtissent de la guerre et d'atroces actions terroristes'. 'Paix aux hommes et aux femmes des différentes régions de l'Afrique, particulièrement au Nigéria, où le terrorisme fondamentaliste exploite aussi les enfants pour perpétrer horreur et mort', a aussi dénoncé le pontife argentin.

François a enfin souhaité 'la paix' à tous ceux qui ont 'perdu un être cher à cause d'actes terroristes'. Un attentat au camion-bélier a fait douze morts le 19 décembre sur un marché de Noël de Berlin. L'auteur de l'attentat, un Tunisien, a été abattu par la police vendredi à Milan en Italie.

'Paix à qui a perdu un être cher à cause d'actes atroces de terrorisme, qui ont semé peur et mort au coeur de tant de pays et de villes', a déclaré le pape.

/ATS