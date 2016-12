Un mort et trois blessés à l'arme blanche en Valais

Un agression commise vraisemblablement dans un contexte de drame familial a fait un mort et trois blessés, dont un grave, dimanche à Bramois (VS). La personne retrouvée morte et le blessé grave sont apparentés.

C'est peu après 09h00 qu'une femme d'une septantaine d'années, blessée par une arme blanche, s'est présentée aux urgences de l'hôpital de Sion. Sur les indications de cette dernière, la police s'est immédiatement rendue à Bramois, sur le chemin menant à l'Ermitage de Longeborgne.

Dans ce secteur, deux personnes ont été découvertes blessées, également à l'arme blanche. Il s'agit de deux hommes, l'un d'une septantaine d'années et l'autre d'environ 30 ans. Ce dernier, grièvement atteint, a été héliporté à l'hôpital de Sion, a indiqué la police cantonale dans un communiqué.

Un important dispositif de bouclage et de recherches a été mis en place par la police cantonale, en collaboration avec la police municipale de Sion. Des recherches dans la zone sécurisée ont permis de découvrir à 15h30, dans le lit de la Borgne, le corps d'un homme décédé.

Pas de motif religieux

Interrogé par l'ats, le porte-parole de la police valaisanne Markus Rieder précise que le rôle exact de ce dernier doit encore être élucidé, mais qu'il pourrait également s'agir d'une victime, vu qu'il est apparenté au blessé grave. Auquel cas l'auteur des faits court toujours.

A ce stade de l'enquête, aucun élément ni indice ne permet d'établir que l'agression a eu lieu pour des motifs religieux, souligne la police. Selon M. Rieder, l'arme utilisée était probablement un couteau.

D'après Le Nouvelliste, les faits se sont produits alors que les intéressés se rendaient à la messe de Noël à l'Ermitage de Longeborgne. Une instruction a été ouverte par le Ministère public et un appel aux témoins a été lancé.

/ATS