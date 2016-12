Les jeunes vivent toujours plus longtemps avec papa et maman

Les jeunes Suisses restent de plus en plus longtemps au foyer avant de prendre leur envol. Leur formation, plus longue, est une des raisons principales expliquant ce phénomène.

Durant les décennies 1970 et 1980, c'est vers 20-21 ans en moyenne que les jeunes quittaient le cocon familial. De nos jours, ils s'en vont vers 24-25 ans, selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), basés sur le recensement de la population.

La plupart des jeunes de 18 ans vivent aujourd'hui chez leurs parents, alors que dans les années 1970, près d'un tiers avait déjà quitté leur foyer à cet âge-là. A 24 ans, plus de la moitié vivent encore avec papa et maman, contre un petit quart à l'époque.

Outre l'âge, la formation influe sur le moment du départ, selon l'OFS: les jeunes qui suivent une formation restent plus longtemps à la maison que ceux qui l'ont terminée. La nationalité et le genre s'avèrent aussi des paramètres importants.

Les femmes s'envolent plus vite

Ainsi, les étrangers s'émancipent plus tôt que les Suisses et les femmes avant les hommes. A 24 ans, 54% des hommes vivent toujours auprès de leurs géniteurs, contre seulement 44% des femmes. On ne constate pas de différence majeure entre les Alémaniques et les Romands.

C'est au Tessin que l'on reste le plus longtemps 'a casa': plus de la moitié des jeunes quittent le logis familial à partir de 26 ans seulement. Où l'on peut esquisser un parallèle avec l'Italie, qui avec 30 ans présente une des moyennes les plus élevées d'Europe, selon Eurostat.

/ATS