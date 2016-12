Appartement en feu à Guin (FR) à cause d'une bougie sur un sapin

Un appartement a flambé lundi vers 22h00 à Guin (FR) à cause, semble-t-il, d'une bougie de l'Avent placée sur un sapin de Noël. Les 24 habitants de l'immeuble ont tous été évacués, selon la police fribourgeoise. Certains ont été intoxiqués par la fumée.

Ces blessés légers ont été transportés à l'hôpital en ambulance, précisent les forces de l'ordre dans un communiqué mardi. La propriétaire du logement s'est brûlée la main et le visage en tentant d'éteindre les flammes avec une couverture anti-feu: ses blessures, évaluées à l'hôpital, ont été jugées légères.

L'appartement, qui a subi de gros dommages, était situé au premier étage de l'immeuble locatif. Le feu a aussi provoqué des dégâts importants ailleurs dans le bâtiment, même si les pompiers ont pu venir rapidement à bout des flammes, détaille la police.

Une enquête a été ouverte. D'après les premières investigations, une bougie de l'Avent serait responsable de l'incendie. La police rappelle que les couronnes de l'Avent et les arbres de Noël naturels peuvent facilement s'enflammer au contact d'une bougie.

Appel à la prudence

Les forces de l'ordre renvoient aux recommandations de sécurité pour la période des fêtes du Centre d'information pour la prévention des incendies (Cipi) et du Bureau de prévention des accidents (bpa). Les bougies doivent notamment être placées à bonne distance des éléments textiles ou des décorations, 'correctement fixées et à la verticale sur la couronne de l'Avent et le sapin'.

Il convient de les remplacer avant qu'elles se soient entièrement consumées, et de ne pas allumer de bougies d'une couronne ou d'un sapin dont les branches sont sèches. Le sapin est à jeter dès qu'il est sec. Il est également indiqué d'avoir toujours à disposition un seau d'eau ou une couverture anti-feu.

/ATS