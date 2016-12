Moscou donne son aval à un cessez-le-feu en Syrie

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi un accord de cessez-le-feu entre le régime syrien et l'opposition armée en Syrie, ont rapporté les agences de presse russes. Il devrait entrer normalement en vigueur vendredi 30 décembre dès minuit.

'Trois documents ont été signés: le premier entre le gouvernement syrien et l'opposition armée sur le cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien', a déclaré M. Poutine. Le chef du Kremlin a précisé qu'un autre document porte sur des négociations de paix.

Vladimir Poutine a par ailleurs annoncé une 'réduction' de la présence militaire russe en Syrie, où l'armée mène une campagne de frappes aériennes en soutien au régime de Damas depuis septembre 2015. Il a fait cette déclaration lors d'une rencontre télévisée avec ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Mais 'nous allons absolument poursuivre la lutte contre le terrorisme international', a cependant précisé le président russe.

L'armée syrienne a de son côté annoncé 'un arrêt total des opérations militaires' sur tout le territoire syrien, selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle Sana. Ce cessez-le-feu exclut toutefois les djihadistes du groupe Etat islamique (EI) ainsi que ceux du Front al-Nosra, l'ex-branche syrienne d'al-Qaïda rebaptisée Fateh al-Cham, selon ce communiqué.

Négociations en vue à Astana

Plus tôt dans la journée, la Turquie avait indiqué qu'Ankara et Moscou prévoyaient la mise en oeuvre de ce cessez-le-feu avant le début 2017, selon les propos du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu. Il a assuré qu'en cas de succès, cet accord conduira à des négociations politiques à Astana, au Kazakhstan, entre le régime de Damas et l'opposition syrienne. M. Cavusoglu a fait cette annonce sur la chaîne de TV A Haber à Ankara.

'Ces négociations se feront sous notre supervision', a-t-il dit, en précisant que la liste des participants n'était pas encore arrêtée. Selon plusieurs sources, les pourparlers pourraient avoir lieu à mi-janvier à Astana.

Dans son interview, M. Cavusoglu a insisté sur le fait que 'tous les combattants étrangers' devaient quitter la Syrie, en particulier les hommes du Hezbollah, la milice chiite libanaise.

La veille, l'agence de presse progouvernementale turque Anadolu avait annoncé la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dans toute la Syrie par Moscou et Ankara. Mais les principaux acteurs du conflit syrien n'avaient jusqu'à présent pas confirmé cette annonce.

Complémentaire à Genève

Ces négociations ne sont pas 'une alternative à Genève' où doivent se dérouler des négociations sous l'égide de l'ONU en février, a néanmoins souligné le ministre. 'C'est une étape complémentaire'.

M. Cavusoglu a ajouté que Moscou serait le 'garant' du régime de Damas, quel que soit l'accord trouvé.

Le chef de la diplomatie turc n'a pas donné davantage de détails mais a ajouté que la Turquie serait aussi garante de l'accord. Il a néanmoins affirmé qu'il était 'hors de question' pour la Turquie d'échanger avec le président syrien Bachar al-Assad, dont Ankara exige le départ. Cette position est contraire à celle de la Russie, allié militaire et politique du régime de Damas.

