Tessin/Grisons: pétards et feux d'artifice interdits pour Nouvel An

Les fêtards ne pourront tirer pour Nouvel An ni pétards, ni feux d'artifice dans les cantons du Tessin et des Grisons en raison de la sécheresse. En Suisse romande, seul le Valais connaît un danger fort d'incendie.

Les fusées, les vésuves ou les allumettes de Bengale devront rester dans les tiroirs des habitants du sud de la Suisse. Les importants feux en forêt, qui durent depuis trois jours, ont poussé les autorités à opter pour l'interdiction des feux en plein air.

Danger fort en Valais

Le danger d'incendie dans ces régions est fort, de niveau 4, peut-on voir sur le site de MétéoSuisse. Cela vaut également pour une grande partie du Valais.

Dans ce canton, les autorités appellent la population à jouer avec des feux d'artifice uniquement dans les zones expressément délimitées par les communes, et à rester éloignée de la forêt. Et si le vent devait se lever, elle devrait renoncer à ces activités rituelles de la Saint-Sylvestre.

Dans la région de Bâle et dans certaines parties du canton de Berne, le risque d'incendie est moins important, mais reste toutefois marqué (3). Les autorités ont lancé un appel à la prudence. Un danger limité (2) est signalé dans le Jura et le Jura bernois, une partie du canton de Berne et de Soleure, de la Suisse centrale, de Glaris et de St-Gall.

Plateau épargné

Tout le Plateau de Genève à Zurich en passant par Lausanne et Berne est lui épargné par le risque d'incendie. Le brouillard permet de maintenir un certain taux d'humidité dans la forêt en plaine.

Aucun vent ne souffle également. Or au sud des Alpes, c'est justement le foehn qui renforce la sécheresse et attise les incendies.

/ATS