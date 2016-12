Moscou va expulser 35 diplomates américains

La Russie va expulser 35 diplomates américains, a annoncé vendredi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Elle répond ainsi aux sanctions décidées par Washington contre Moscou, que les Etats-Unis accusent d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine.

'Le ministère des Affaires étrangères (...) a proposé au président russe de déclarer persona non grata 31 diplomates de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou et quatre diplomates du Consulat général américain à Saint-Pétersbourg', a indiqué M. Lavrov lors d'une intervention télévisée. Le Kremlin avait prévenu que les mesures de rétorsion seraient 'adéquates' et se baseraient 'sur les principes de réciprocité'.

Peu avant cette annonce, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev avait estimé que l'administration Obama achevait son mandat dans une 'agonie anti-Russie'. 'C'est regrettable de voir que l'administration Obama, qui avait commencé par raviver nos relations, achève son mandat dans une agonie anti-Russie. RIP (Repose en paix-NDLR)', a écrit Dmitri Medvedev sur sa page Facebook.

Washington soupçonne la Russie d'être impliquée dans un piratage informatique qui aurait eu une incidence sur la présidentielle américaine de novembre, gagnée par le républicain Donald Trump. Le Kremlin réfute les accusations américaines.

/ATS