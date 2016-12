Un passage en 2017 entre bulles de champagne et vigilance

Les Suisses s'apprêtent à passer Nouvel-An un verre de champagne à la main sous les feux d'artifice. Après les événements du marché de Berlin, la Suisse n'a pas relevé son niveau d'alerte, mais reste à un niveau de vigilance élevé.

La Ville de Genève invite la population à se mettre sur son 31 et à venir fêter le réveillon sur le quai du Mont-Blanc. La municipalité veut offrir aux Genevois un réveillon populaire qui plaira aux gens âgés de 7 à 77 ans.

Trois scènes musicales inciteront le public à danser. Il y en aura pour tous les goûts. L'Association pour la musique improvisée (AMR) proposera des concerts de jazz, alors que l'Overground Festival programmera des DJ suisses et de la musique électro. La Compagnie urbaine montera enfin une scène consacrée à la danse urbaine.

La fête commencera le 31 décembre dès 19h30 et se prolongera dans la nuit jusqu'à trois heures du matin. Un grand chapiteau accueillera le public. Il sera ouvert sur les côtés en cas de beau temps. Des stands de restauration seront aussi installés. Un feu d'artifice tiré depuis la rade marquera le basculement en 2017.

Près de 10'000 personnes à Vevey

Dans le canton de Vaud, Vevey attend plus de 10'000 personnes samedi sur la place du marché afin de passer le cap de la nouvelle année. Les célébrations du réveillon à Vevey figurent parmi les plus populaires de Suisse romande.

Grand feu d'artifice et soirée dansante permettront de débuter 2017 en fanfare. Des animations musicales réchaufferont les badauds avant le feu d'artifice de 20 minutes tiré peu après minuit. La salle del Castillo sera transformée en grande discothèque pour l'occasion.

A quelques encablures de là, Lausanne respecte une tradition qui remonte à 1904. Le beffroi de la cathédrale s'embrasera à minuit devant des milliers de spectateurs.

En amont, place au traditionnel Concert de Minuit aux grandes orgues à 22h30. Le programme surprise 'Feux d'artifice' sera orchestré par Jean-Christophe Geiser, organiste titulaire de la Cathédrale et professeur à la Haute Ecole de Lausanne, avec des œuvres de Bach, Vivaldi, Vierne et Ravel.

A l'issue de l'événement, les Amis de la Cité ont prévu vin chaud, thé et champagne à prix modiques pour les amateurs. Ce concert est organisé par la Société des Concerts de la Cathédrale et sera redonné le 1er janvier à 17h00.

La nuit la plus longue

La Saint-Sylvestre la plus longue aura lieu à Interlaken (BE), comme c'est le cas depuis quelques années. Pas moins de trois jours de festivité sont prévus du 31 décembre au 2 janvier.

Des concerts en plein air sont prévus le dernier jour de l'année 2016 avec des artistes comme 77 Bombay Street, Trauffer ou Dabu Fantastic. Un feu d'artifice sera tiré sur la Höhematte le 1er janvier tandis que la traditionnelle fête 'Harderpotschete' aura lieu le 2 pour chasser les mauvais esprits et s'assurer une année 2017 pleine de succès.

Les stations sur leur 31

Malgré le manque de neige, les stations valaisannes comme dans les vaudoises, y vont toutes de leurs propositions, entre descentes aux flambeaux et vin chaud sur la place du village.

Zurich, Berne, Bâle ou Lucerne ne sont pas non plus en reste. Près de 150'000 personnes sont attendues à Zurich: feux d'artifice au bord du lac, musique et champagne sont au menu. A Berne, pas de feu d'artifice, mais le concert de cloches de la cathédrale prévoit d'être particulièrement impressionnant.

Au sud de la Suisse, au Tessin et dans les Grisons, les habitants devront se passer de feux d'artifice. Les incendies qui ravagent plusieurs forêts dans ces régions ont incité les autorités à prendre des mesures draconiennes.

Vigilance élevée

Côté sécurité, les récents événements berlinois ont poussé Bâle à renforcer sa sécurité. Elle a barré l'accès à certaines artères par de nouveaux aménagements urbains ou par des véhicules.

D'autres cantons avaient déjà pris des mesures après le camion fou sur la Promenade des Anglais à Nice l'été dernier. La Suisse n'a pas relevé son niveau d'alerte à deux jours du Nouvel-An, mais reste à un niveau de vigilance élevé, comme elle l'est depuis les premiers attentats parisiens de Charlie Hedbo le 7 janvier 2015.

