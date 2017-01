Jimmy Fallon lance les Golden Globes en parodiant « La la land »

La comédie musicale 'La La Land' récolte une moisson de Golden Globes dimanche. Le film français 'Elle' avec Isabelle Huppert a été sacré meilleur film étranger.

Le réalisateur de 'Elle' Paul Verhoeven a chaudement remercié son actrice principale, radieuse en lamé argent, en recevant son prix. Il a loué 'son audace', son 'talent', et concluant d'un: 'je t'aime' répété trois fois. Isabelle Huppert incarne dans le sulfureux 'Elle' une femme violée cherchant à démasquer son agresseur.

La légendaire actrice française a déjà récolté une brassée de récompenses aux Etats-Unis pour sa performance extraordinaire et vise à présent une nomination aux Oscars. 'Elle' affrontait deux coproductions françaises, 'Divines', d'Houda Benyamina, et 'Le client', de l'Iranien Asghar Farhadi.

Forte de sept nominations, 'La La Land', romance entre une aspirante actrice et un musicien était favorite avec sept nominations. Elle en avait déjà raflé quatre à mi-chemin de la cérémonie.

Ryan Gosling, sacré meilleur acteur de comédie, a dû travailler d'arrache-pied pour jouer lui-même les scènes au piano du film où il incarne un musicien de jazz. Il a rendu hommage à sa femme Eva Mendes en recevant son prix.

Succès inattendu

Jimmy Fallon avait démarré cette célébration par un numéro chanté et dansé avec Nicole Kidman, Amy Adams et John Travolta entre autres pour un 'remake' de la comédie musicale.

L'auteur-réalisateur Damien Chazelle a été récompensé pour son scénario, et a remercié ses producteurs et le studio Lionsgate pour 'avoir parié sur ce film' et 'cru qu'il existe un public pour un film comme ça'. Cette ode au Los Angeles en technicolor est un succès inattendu en salle.

Le compositeur de la musique du film Justin Hurwitz, et ceux de la chanson 'City of Stars', interprétée par Ryan Gosling, ont également été primés pour une musique qui fait valser ses acteurs dans les étoiles ou dans les embouteillages. Justin Hurwitz a souligné que le Français Michel Legrand avait été une 'énorme inspiration' pour ce film.

Seconds rôles

Aaron Taylor-Johnson pour 'Nocturnal Animals' et Viola Davis pour 'Fences', adaptation d'une pièce de théâtre, ont été sacrés meilleurs seconds rôles de cinéma.

Très émue en robe assymétrique à paillettes jaunes, l'actrice afro-américaine a rappelé que c'était sa cinquième nomination aux Globes. Elle a rendu hommage à son père qui 'prenait soin de chevaux' et 'n'a appris à lire que lorsqu'il avait quinze ans'.

C'est 'Zootopie' de Disney qui a remporté le prix du meilleur film d'animation, face notamment à 'Ma vie de Courgette' du réalisateur valaisan Claude Barras.

Allusion

En télévision, la série acclamée sur l'affaire O.J. Simpson, 'American Crime Story: The People vs O.J. Simpson', avait déjà reçu le Globe de la meilleure mini-série, son actrice Sarah Paulson a aussi été primée.

Hugh Laurie a été récompensé pour son rôle de trafiquant d'armes dans 'The Night Manager'. Pince-sans-rire, il a remarqué que cette cérémonie des Golden Globes serait sans doute 'l'une des dernières' car elle est organisée par l'association de la presse étrangère de Hollywood. Une allusion à peine voilée au fort accent anti-étrangers de la campagne de Donald Trump, qui sera président des Etats-Unis le 20 janvier.

Remis par quelque 90 journalistes de l'HFPA, les Globes n'ont qu'un pouvoir prédictif incertain. Ils donnent toutefois à leurs lauréats une aura pouvant influencer le vote aux Oscars, récompenses suprêmes du septième art.

/ATS