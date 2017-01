Pas de Golden Globe pour « Ma vie de Courgette » - Zootopie l'emporte

Le film d'animation 'Ma vie de Courgette' du réalisateur Claude Barras repart de la cérémonie des Golden Globes les mains vides. Le prix dans la catégorie est revenu à 'Zootopie' de Disney.

C'était la première fois qu'un film suisse était sélectionné pour cette compétition qui se tient depuis plus de septante ans. Immense succès critique, il était le seul long-métrage animé non américain en compétition. Et la concurrence était rude pour le héros Courgette: il affrontait notamment deux produits de Disney 'Vaiana' et 'Zootopie'.

'Ma vie de Courgette' est le film d'animation qui a connu le plus grand succès en Suisse, avait souligné en décembre Swiss Films. Environ 85'000 Romands l'ont déjà vu. Le film fera ses débuts dans les cinémas de Suisse alémanique le 16 février prochain.

Cette coproduction franco-suisse raconte l'histoire d'un petit garçon, Courgette, envoyé dans un orphelinat après la perte de ses parents. Sa nouvelle vie se transforme en un parcours initiatique à la découverte du partage, de la camaraderie, de l'empathie, mais aussi du sentiment amoureux.

'My Life as a Zucchini', de son nom international, a déjà remporté dix-sept prix internationaux. Il fait en outre partie des neuf présélectionnés pour l'Oscar du meilleur film étranger. Le film d'animation représentant la Suisse est en concurrence notamment avec 'Juste la fin du monde' du Canadien Xavier Dolan et 'Le client' de l'Iranien Asghar Farhadi. Le long-métrage du Valaisan Claude Barras est aussi candidat à l'Oscar du meilleur film d'animation.

Campagne massive

'Zootopie' qui a eu les faveurs du jury raconte les aventures de la charmante lapine Judy Hopps, qui travaille dans la police d'une ville exclusivement peuplée d'animaux.

Porté par de bonnes critiques et une campagne de promotion massive, le film s'est inscrit parmi les meilleures recettes de l'année. Il a raflé plus d'un milliard de dollars au box-office dans le monde. Au total, Disney est devenu le premier studio à franchir le seuil des 7 milliards de dollars aux guichets sur une année civile.

/ATS