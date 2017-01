Les actrices de plus de 50 ans ne veulent plus être « invisibles »

Passé la cinquantaine, une grande majorité d'actrices peinent à trouver des rôles. Un collectif français se mobilise pour briser ce plafond de verre et voir plus de femmes quinquagénaires représentées à l'écran.

Pour une Isabelle Huppert en France ou une Meryl Streep aux Etats-Unis, récompensées cette nuit aux Golden Globes, une grande majorité d'actrices peinent en effet à trouver des rôles après 50 ans.

'Les femmes à partir de 50 ans développent un super pouvoir, elles sont invisibles' à l'écran, alors qu'une Française sur deux a plus de 50 ans, dénonce la comédienne Marina Tomé, qui a lancé fin 2015 une commission spécifique au sein de l'association AAFA (Actrices Acteurs de France associés).

L'idée: sensibiliser sur ces années où les actrices sont trop âgées pour jouer des jeunes femmes et trop jeunes pour interpréter des grands-mères. Cette commission réunit à ce jour une quarantaine de personnes.

Plus pénalisant pour les femmes

Autour de la cinquantaine, les rôles pour les femmes se raréfient et les dialogues se tarissent sur le petit comme le grand écran: selon une étude de Francetv info s'appuyant sur les films produits en France et aux Etats-Unis en 2012, les dialogues diminuent pour les actrices à partir de 45 ans et - seulement - à partir de 60 ans pour les acteurs.

Jeunisme ? Sexisme? 'Le vieillissement est toujours plus pénalisant pour les femmes que pour les hommes', pour qui il est associé à une forme de monstruosité, estime Gwenaelle Le Gras, qui enseigne le cinéma à l'université de Bordeaux.

Petit club fermé

A l'écran, cela se traduit par des couples avec des différences d'âge importantes, à quelques exceptions près pour un petit club fermé d'actrices célèbres comme Catherine Deneuve (dans 'Elle s'en va') ou Fanny Ardant (dans 'Les beaux jours'), qui ont eu des partenaires plus jeunes à l'écran.

Si des comédiennes françaises tirent la sonnette d'alarme, la situation est bien pire outre-Atlantique: les actrices entre 45 et 50 ans ne représentent que 4% des interprètes, selon l'étude de Francetv info, contre 11% en France.

La comédienne Maggie Gyllenhaal, 39 ans, avait créé l'émotion en 2015 en relatant qu'elle s'était vu refuser un rôle parce qu'elle était 'trop vieille' pour jouer l'amante d'un acteur de 55 ans.

/ATS