Panne CFF: les usagers obligés d'acheter leur ticket dans le train

En raison d'un problème technique, l'achat de billets en ligne des CFF n'est plus possible sur leur site ni sur l'application mobile. La panne dure depuis mardi matin. L'achat d'un ticket doit se faire dans le train.

Les usagers du rail peuvent s'en procurer directement auprès du contrôleur et sans payer un supplément, a expliqué à l'ats le porte-parole des CFF Frédéric Revaz. Le personnel a été averti. L'ex-régie fédérale a également publié un court message sur son site et sur l'application mobile.

La panne touche aussi les automates. Les billets pour certaines liaisons ne sont plus disponibles. L'achat d'abonnement, tel que le Swiss Pass, n'est plus non plus possible.

Pour l'heure, les CFF ignorent quand le problème sera résolu. Les spécialistes font tout pour y remédier. Le dérangement est dû au déménagement de la base de données et de travaux de maintenance effectués durant la nuit, a précisé Frédéric Revaz.

Trafic perturbé

Les pendulaires alémaniques qui se rendaient de Zurich à Lucerne ont eux dû prendre doublement leur mal en patience. Le tronçon entre Horgen Oberdorf et Baar est interrompu, en raison d'un problème de caténaire.

Les trains en direction de Milan ont en outre dû être déviés entre Zurich et Arth-Goldau et ne s'arrêtent pas à Zoug. D'autres problèmes ont également été signalés sur des lignes régionales.

/ATS