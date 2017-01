116 films au 18e Festival Black Movie de Genève

Pendant dix jours, du 20 au 29 janvier, Black Movie montrera 116 longs et courts métrages. Vingt-deux réalisateurs et acteurs seront présents à cette 18e édition du festival international de films indépendants de Genève.

Pour la première fois au festival, le Mexicain Amat Escalante, un des cinéastes fétiches de Black Movie, y dévoilera en avant-première 'La Región salvaje', une coproduction suisse couronnée par le Lion d'argent à la Mostra de Venise 2016. Le Portugais João Pedro Rodrigues reviendra avec 'L'Ornithologue', prix de la meilleure mise en scène au dernier Festival de Locarno.

Il ressort de la prospection de cette édition 'une très grande richesse formelle et une grande liberté de contenu', a déclaré mardi Maria Watzlawick, co-directrice et co-programmatrice du festival. Les trois bandes-annonces de films projetées au début de la conférence de presse - 'The Last of us', 'The Days so confused' et 'Suntan' - promettent aussi une programmation très sombre.

Fictions et documentaires

Thème récurrent, la politique est déclinée en deux sections: 'Abus de pouvoir', soit quinze films qui dénoncent toutes les dérives, et 'Black Power?' ou la résistance contre un pouvoir autoritaire. Sept des huit films de cette dernière sont des documentaires. Les autres sections exploreront les 'Millennials' et les 'Sexualités', tandis qu'une section suit les réalisateurs fétiches de Black Movie.

Comme toujours, une section sera consacrée aux enfants. Elle proposera notamment 'Alice Comedies', les tous premiers films de Walt Disney. Une sélection de films d'animation sera aussi réservée aux adultes.

