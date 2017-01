Obama: l'Amérique est « meilleure et plus forte » aujourd'hui

Barack Obama a remercié mardi soir à Chicago les Américains pour leur soutien à dix jours de son départ de la Maison Blanche. Il a assuré que l'Amérique était aujourd'hui 'meilleure et plus forte' que lorsqu'il est arrivé au pouvoir il y a huit ans.

Tout en reconnaissant que la question raciale était un sujet 'qui divise' en Amérique, il a insisté, lors de son dernier discours en tant que président, sur les progrès accomplis, citant les créations d'emplois, la couverture santé ou encore la mort d'Oussama Ben Laden.

Barack Obama a également affirmé que nier le changement climatique revenait à 'trahir les générations futures'.

Nous pouvons et devons débattre de la meilleure approche pour s'attaquer à ce problème. Mais simplement nier le problème revient non seulement à trahir les générations futures, mais aussi à trahir l'essence de l'esprit d'innovation et de résolution pratique des problèmes qui ont guidé nos fondateurs', a-t-il déclaré.

Son successeur Donald Trump, qui entrera en fonction le 20 janvier, a déjà plusieurs fois remis en cause l'efficience de l'accord de Paris sur le climat.

/ATS