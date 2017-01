L'Hôpital de Sion prend des mesures face à l'afflux de patients

La grippe entraîne une augmentation du nombre de patients à l'hôpital de Sion (VS). Pour faire face à la situation, l'établissement pourrait déplacer des malades et reporter des opérations.

Les hôpitaux du Valais romand disposent de 662 lits, tous occupés depuis plusieurs jours, indique l'Hôpital du Valais jeudi dans un communiqué. Aux victimes de l'épidémie de grippe s'ajoutent les accidentés de ski qui présentent souvent des blessures graves en raison des difficiles conditions d'enneigement, précise à l'ats Redouane Bouali, directeur médical du Centre Hospitalier du Valais romand (CHVR).

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, l'hôpital de Sion a déjà augmenté le nombre de lits par chambre lorsque cela est possible. Il prévoit aussi de déplacer certains patients sur d'autres sites du CHVR en fonction des soins et des places disponibles, ainsi que le report de certaines opérations non urgentes programmées.

Informer le public

Bien qu'exceptionnelle, la situation n'est pas complètement inédite à l'hôpital de Sion. 'Nous avons toutefois souhaité en informer le public', souligne Redouane Bouali.

En début de semaine, l'Hôpital neuchâtelois (HNE) a également dû prendre des mesures pour faire face à l'épidémie de grippe. Il a augmenté sa capacité en lits, reporté certaines opérations et a aussi recommandé aux patients de prendre contact en premier lieu avec leur médecin de famille.

/ATS