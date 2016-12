Décès de Carrie Fisher, la princesse de « Star Wars »

Carrie Fisher, l'inoubliable princesse Leia de 'Star Wars', est décédée mardi à Los Angeles des suites d'une crise cardiaque, a annoncé un porte-parole de la famille au magazine People. Elle avait 60 ans.

'C'est avec une profonde tristesse que Billie Lourd confirme la mort de sa mère adorée ce matin', a indiqué le porte-parole Simon Halls dans un bref communiqué.

La comédienne avait souffert peu avant Noël d'un arrêt cardiaque lors d'un vol Londres-Los Angeles et des passagers lui avaient administré des soins de réanimation d'urgence (massage cardiaque et bouche-à-bouche), avait indiqué le site d'informations sur les célébrités TMZ.

Son frère Todd Fisher avait ensuite confié à la revue The Hollywood Reporter qu'elle était 'sortie des urgences' et que son état s'était stabilisé, mais sans donner davantage de détails.

Phénomène culturel

Carrie Fisher a grandi au coeur d'Hollywood et de l'industrie du cinéma, fille de Debbie Reynolds, connue pour son rôle dans 'Chantons sous la pluie' (1952), et d'une autre vedette, Eddie Fisher.

Elle a été propulsée sur le devant de la scène avec son rôle de la princesse rebelle Leia dans la trilogie originale 'Star Wars', devenue rapidement un phénomène culturel entre 1977 et 1983, où elle combattait les forces de l'Empire avec Mark Hamill et flirtait avec leur compagnon de route Han Solo, incarné par Harrison Ford.

Elle avait su camper une princesse au caractère bien trempé, courageuse, brillante et drôle. Un OVNI dans une trilogie où les personnages féminins sont rares.

Elle avait repris le rôle de Leia Organa, toujours face à Harrison Ford, notamment dans l'épisode 'Star Wars, épîsode VII : Le réveil de la force' sorti l'an dernier où sénatrice de sa planète elle cherchait à fédérer les opposants à l'Empire.

Carrie Fisher avait pendant des années alimenté la chronique de la presse people à cause de problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool et une vie sentimentale tourmentée.

