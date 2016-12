La carrière et les plus beaux succès de George Michael

L'auteur du tube « Last Christmas » nous a quitté le jour de Noël. George Michael est décédé ce dimanche 25 décembre à l'âge de 53 ans à son domicile à Londres. Le chanteur britannique était notamment connu pour ses tubes « Wake me up before you go-go » ou encore le slow « Careless Whisper » sur lequel toute une génération s'est déhanchée. Outre les quelques 100 millions d'albums vendus à travers le monde, la carrière de la popstar a également été émaillée par des affaires de drogue et une vie sentimentale tumultueuse. C'est son agent qui annoncé son décès. Si les circonstances précises de sa mort sont encore inconnues, la police britannique ne considère pas sa disparition comme suspecte. Après David Bowie, Prince et Leonard Cohen, c’est un nouveau grand artiste du monde de la musique qui nous quitte en cette année 2016. /jpi+sma