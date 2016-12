Immeuble en feu à Reconvilier

Cinq appartements d’un immeuble locatif ont été détruits par les flammes à la mi-journée à Reconvilier. L'étage du bas a subi des dégâts d'eau. Dix-huit pompiers de la Birse et quatre de Tramelan sont intervenus pour éteindre le feu. À leur arrivée, seul un occupant de l’immeuble était encore piégé à l’intérieur. Incommodé par la fumée, il a été évacué à l’aide d’une nacelle et emmené à l’hôpital en ambulance pour un contrôle. Les occupants des appartements sinistrés sont relogés par les autorités communales. La police bernoise annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. /gwe