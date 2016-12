L’industrie régionale n’a pas le sourire

Les années 2016 et 2017 se ressembleront. L’industrie de l’Arc jurassien a vécu 12 derniers mois difficiles et le futur ne s’annonce pas meilleur. La Chambre d’Economie Publique du Jura bernois a publié son baromètre industriel ce matin. Les volumes d’affaires sont trop bas, les marges se réduisent de plus en plus et les capacités d’investissements sont presque anéanties.

Le bilan de l’année écoulée s’explique de deux manières. Le choc monétaire de 2015 a encore des conséquences aujourd’hui sur les entreprises régionales et l'incertitude du marché de l’horlogerie n’aide en aucun cas la situation. « Le système industriel de la région est interdépendant. S’il y a un blocage à un endroit, les répercussions s’enchaînent », explique Patrick Linder, le directeur de la Chambre d’Economie Publique du Jura bernois. Mais pour lui, cette situation n’est de loin pas nouvelle : « Il faut savoir que c’est comme ça depuis 150 ans ». Dans le tissu industriel actuel, ce sont les sous-traitants qui sont dans les situations les plus compliquées. « L’horlogerie vit actuellement son 17e mois de recul dans les exportations et une absence d’embellie se confirme pour le premier trimestre 2017 », affirme encore Patrick Linder.

Des entreprises seront peut-être en danger dès 2017. Ce sont surtout les PME de moins de 50 employés qui sont touchées. Des entrées de commandes seraient donc bienvenues dans les prochains mois pour ne pas mettre en péril de nombreux emplois régionaux. « Il ne faut pas oublier que le délai-cadre de chômage partiel ouvert en 2015 arrive à son terme ». Une discussion est en cours pour repartir avec un nouveau délai-cadre de 24 mois en 2017 ou simplement pouvoir prolonger celui qui est en place actuellement. /jeb