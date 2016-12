La nouvelle vie de la Gurzelen

Le stade de la Gurzelen obtient une pause culturelle et sociale avant sa démolition. Comme nous l’avions déjà annoncé, l’infrastructure ne sera finalement pas détruite dans l’immédiat. À la place, la ville de Bienne a donné son feu vert à un projet d’utilisation intermédiaire de l’ancien stade de football. L’association Terrain Gurzelen prendra alors possession des installations dès le 1e janvier, afin d’en faire un centre de création culturelle et sociale. Durant trois ans, divers projets et activités naîtront entre les murs de l’ancien stade. Un jardin collectif, un terrain de tennis, des ateliers d’artistes, une cuisine mobile, un studio d’enregistrement devraient notamment voir le jour.

La ville de Bienne met les infrastructures à disposition de l’association, afin que la population puisse encore profiter de ce lieu durant en tout cas trois ans, en attendant que le projet de nouveau quartier se concrétise. L’ancien stade sera ensuite démoli lorsque les travaux démarreront. /mdu