Axe Ouest: pas de travaux avant 2020

Les travaux de construction du contournement ouest de Bienne par l’A5 devront encore attendre. Dans une réponse à Patrick Gsteiger, le gouvernement bernois indique que la réalisation de ce tronçon ne pourra pas commencer en 2018, comme prévu initialement. Le député d’Eschert s’inquiétait des actions menées par un groupe de citoyen qui souhaite voir le projet abandonné, et rappelait que le contournement devait être réalisé sans retard, aussi bien pour rendre Bienne plus attractive que pour faciliter l’accès au Jura bernois.

Si toutes les procédures se passent de manière optimale, le projet définitif de l’Axe Ouest sera mis à l’enquête au printemps prochain, selon le Conseil-exécutif. A partir de là, il faudra attendre au moins 2020 pour que le projet soit approuvé par la Confédération. Dans le meilleur des cas, une partie du contournement pourrait être ouverte en 2028. Par rapport aux opposants, le canton de Berne rappelle qu’il défend le projet et fait valoir ses arguments par l’intermédiaire d’un site Internet. Il ajoute qu’au terme du chantier, l’infrastructure réservée au bus et à la mobilité douce sera nettement améliorée en ville de Bienne. Des informations détaillées sur le contournement et ses répercussions seront communiquées lors de la mise à l’enquête publique. /ast