Dans le rétro : la patinoire d’Erguël l’emporte 10 à 0

Notre fait marquant du jour nous emmènes de Sonceboz à La Ferrière. Un parcours qui traverse dix communes qui ont su mener un projet de front, et convaincre leurs citoyens d’aller dans la même direction. Ce projet, c’est la rénovation de la patinoire d’Erguël, à Saint-Imier. Au-delà de l’aspect technique et sportif, cette démarche commune montre que des collaborations entre de nombreuses communes sont possibles, et donne un signal positif pour des rapprochements futurs. Alexandre Steiner (fonctionne uniquement depuis la version classique du site).