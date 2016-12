Incendie intentionnel dans l’église des Breuleux

L’église des Breuleux a été victime de personnes malveillantes. La police cantonale jurassienne indique vendredi soir qu’un ou plusieurs individus se sont introduits dans le bâtiment religieux du village franc-montagnard vendredi entre 10h et 14h. Il(s) ont bouté le feu à un carton qui se trouvait sous une table au moyen d’allumettes trouvées sur place. Le carton s’est consumé intégralement et le feu a occasionné des dommages à la façade, à la table et à un tableau. La fumée a également souillé l’entier de l’édifice. Par chance, les flammes se sont éteintes d’elles-mêmes et l’intervention des pompiers n’a pas été nécessaire. La police recherche des indices. Toute personne ayant des éléments à apporter à cette affaire est priée de s’annoncer à la police cantonale jurassienne, au 032 420 65 65. /lbr+comm