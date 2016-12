Brigitte Lachat, présidente du Noël de l'amitié, invitée du journal de 12h15

Vous avez peut-être passé Noël en famille, en couple, ou même entre amis. Mais c’est une chance que beaucoup n’ont pas. Et nulle besoin d’aller à l’autre bout du monde pour trouver des personnes seules les jours de fêtes. Il y en a ici, chez nous, dans le Jura, à Delémont. C’est pour ces personnes que Brigitte Lachat a organisé le « Noël de l’amitié » le 24 décembre au soir. 238 personnes sont venus dans les locaux de l'Avenir à Delémont.

Musique, chants, bon repas, bonne humeur et visite du père Noël étaient au programme. Le but est de « donner de la joie et distraire » ceux qui viennent en leur faisant oublier leur solitude le temps d'une soirée, commente Brigitte Lachat, présidente du comité d'organisation depuis 21 ans. Elle constate surtout au fil des années un nombre croissant de personnes seules à Noël. « On a commencé avec environ 70 couverts, et aujourd'hui nous en sommes à 240. Il y a beaucoup de grands-mamans, grands-papas, de plus en plus de jeunes qui sont seuls également, des gens dont la famille est éloignée géographiquement... », décrit Brigitte Lachat. Grâce à elle et aux bénévoles, toutes ces personnes ont pu retrouver le temps d'une soirée une famille, et le sourire. /jpi