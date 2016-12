Nez Rouge : 960 bénévoles mobilisés à Noël

Les équipes de Nez Rouge n’ont pas chômé durant les fêtes de Noël. Ils étaient 960 bénévoles à raccompagner à la maison ceux qui avaient bu un verre de trop ou qui se sentaient tout simplement trop fatigués pour prendre le volant. En tout, depuis le début du mois de décembre et à travers toute la suisse, ce sont plus de 18'400 personnes qui ont été prises en charge. Les statistiques publiées ce lundi frôlent les 10'000 transports, 9'534 trajets très exactement. L’opération s’achèvera le 1er janvier au lendemain du réveillon du nouvel an qui représente un point culminant. En effet, près du quart des transports sont effectués durant la nuit de la Saint-Sylvestre. /jpi