Aérodrome de Kappelen: causes de l'incendie indéterminées

Le mystère reste entier concernant l’incendie qui a ravagé un hangar de l’aérodrome de Bienne-Kappelen début juillet. En raison de l’importance des dégâts, l’enquête n’a pas permis de déterminer les causes exactes du sinistre. Aucun indice n’a permis d’établir un lien avec une cause technique, selon la police cantonale bernoise. Elle indique dans un communiqué diffusé mardi que des investigations supplémentaires seront menées. Pour rappel, le hangar et les avions stationnés à l’intérieur avaient subis des dommages matériels s’élevant à environ trois millions de francs. Personne n’avait été blessé. /ast