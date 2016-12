Le prix du café a augmenté

Il vous a coûté plus cher d’aller au restaurant cette année. L’organisation GastroJura bernois et Lac de Bienne a publié jeudi matin son sondage 2016 en collaboration avec Gastroconsult SA. Les prix ont augmenté en moyenne de 1,18% par rapport à l’an dernier. Le café est par exemple passé de 3 francs et 49 centimes à 3 francs 52.

Cette nouvelle hausse des prix dans la restauration trouve son explication dans les frais annexes. « Les loyers sont certes maintenus bien que le taux hypothécaire est bas. Mais il faut savoir que les charges sociales continuent, elles, d’augmenter », explique Roland Matti, le président de GastroJura bernois et Lac de Bienne. Dans la région, sans compter la ville de Bienne, une assiette du jour revient en moyenne à 17,20 francs, une fondue au fromage à 20,90 francs et une bière suisse trois décilitres à la pression vous coûtera 3,51 francs. « Les clients ont effectivement subi une hausse des prix, mais elle est extrêmement faible. Sur certains produits comme le café, elle se situe à trois centimes. Le restaurateur ne peut donc parfois pas changer son prix », continue Roland Matti.

Les mentalités ont aussi changé depuis quelques années. Les gens ne vont plus forcément au restaurant pour manger le repas de midi. « Des cantines ont été créées dans certaines entreprises et les employés prennent de plus en plus leur nourriture avec eux », souligne encore le président de GastroJura bernois et Lac de Bienne. La vie de restaurateur n’est donc pas évidente aujourd’hui, mais les patrons doivent aussi savoir que leur profession a changé depuis quelques années. « Il ne peut plus jouer aux cartes comme avant avec le client. Il doit être au service ou à la cuisine, c’est-à-dire à la disposition de son établissement et plus seulement à la gestion », conclut Roland Matti. /jeb