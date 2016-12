Maxime Zuber démissionne de la mairie de Moutier. Nous étions alors le 18 décembre 2015. L’onde de choc a été immense en Prévôté, et pas seulement dans le camp autonomiste. Cette annonce est intervenue un an et demi jour pour jour avant le vote sur l’appartenance cantonale de Moutier. Elle est le fait marquant de l’année écoulée pour Jérôme Beuchat (fonctionne uniquement depuis la version classique du site).