Les pompiers en alerte pour le 31

Fêter les douze coups de minuit jusqu’au bout de la nuit. C’est une chance qui ne sera pas donnée à tout le monde. Certains se mettent au service de la population pour veiller à ce que le passage à l’année 2017 se déroule au mieux. C’est le cas des sapeurs-pompiers de Tramelan qui couvrent le Jura bernois et les Franches-Montagnes.

Pour ce centre de renfort feu et secours routier, la soirée du Nouvel An rime aussi avec risques de débordements et d’interventions au milieu de la nuit. A moins de cinq minutes du hangar, quatre soldats du feu se tiendront prêts à intervenir le soir du 31. Pour Etienne Claude, commandant du corps des sapeurs-pompiers de Tramelan, « la soirée du réveillon n’est pas forcément pire que les autres ». Le responsable prévoit néanmoins des renforts en cas de besoin. « Entre dix et quinze personnes supplémentaires seront disponibles si la situation le nécessite ».

Un verre, mais pas plus

« Comme toujours, les personnes de piquet devront se situer à moins de cinq minutes du hangar pour pouvoir intervenir rapidement », explique le commandant. Question festivités, Etienne Claude ne fait pas le rabat-joie. « Ils auront aussi le droit de fêter la nouvelle année, en essayant de ne pas boire. Un verre pour trinquer n’est pas interdit, mais ensuite, il faudra passer aux boissons non alcoolisées ». \lhu