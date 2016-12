Ils sont d’Afghanistan, du Kurdistan iranien ou encore d’Érythrée et ils vont partager les meilleures recettes de leurs pays ce samedi soir 31 décembre. Onze migrants résidants à Montfaucon contribuent au menu de réveillon de Nouvel an du restaurant bio Les Couleurs du Terroir, en cuisinant des entrées et des desserts. Gabriel de Weck s’est rendu vendredi aux Couleurs du terroir pour assister aux préparatifs... (son uniquement disponible sur la version classique de notre site internet)