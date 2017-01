Deux blessés graves dans une collision à Renan

Une collision frontale entre une voiture et un camion. L’accident s’est produit jeudi après-midi à Renan à la Grand-Rue. Selon le communiqué de presse de la police cantonale bernoise, vers 15h50, un camion en provenance de la Cibourg s’est déporté dans un virage à droite. Il est alors entré en collision avec une voiture arrivant en sens inverse. L’automobiliste et la passagère ont été grièvement blessés. Ils ont dû être désincarcérés et acheminés à l’hôpital en ambulance. Le chauffeur du camion est, quant à lui, indemne.

Les sapeurs-pompiers d’Erguël, la police cantonale et deux ambulances sont intervenus sur les lieux de l’accident. La route a été fermée pendant plusieurs heures. /ncp+comm