Une année pas si mauvaise pour les cinémas de la région

Les cinémas du Jura bernois se sont bien défendus en 2016. Au moment de tirer le bilan de l’année écoulée, la plupart des salles obscures estiment ne pas s’en être trop mal sorties. La proximité des nouveaux complexes de Cinemont à Delémont et Cinedome à Bienne se fait toutefois sentir.

Une année plutôt satisfaisante

Deux tendances se dessinent en fonction de l’emplacement géographique des cinémas. Les plus éloignés du nouveau complexe jurassien tirent leur épingle du jeu. À Tavannes et Tramelan par exemple, les résultats 2016 sont très satisfaisants pour le président de la coopérative qui rassemble Le Cinématographe et le Royal, Daniel Chaignat. 20'523 entrées ont été comptabilisées, un chiffre quasiment identique à 2015. L’année passée était pourtant redoutée par les responsables avec la fin des festivités liées au 100e anniversaire et l’arrivée des nouveaux complexes. 2016 fut une année dans la moyenne à la Neuveville avec 10'000 spectateurs.

La fréquentation atteint, par contre, des records aux Franches-Montagnes. Les salles obscures des Breuleux et du Noirmont ont accueilli 13'669 personnes au total, soit 26 de plus que la dernière marque de référence établie en 2011.

… et homogène

Le cinéma Palace de Bévilard subit, lui, plus fortement l’impact de Cinemont à Delémont. L’année a été plutôt faible d’après Claude Sassi, le responsable cinéma et programmation. Le nombre de billets vendus a stagné voir un peu reculé. Il y a toutefois plusieurs raisons à cette morosité pour Claude Sassi. Il n’y a notamment pas eu de gros blockbusters l’an passé. La plupart des cinémas contactés font d’ailleurs la même remarque. 2016 fut plus homogène que d’habitude avec une fréquentation plus régulière des salles et moins de fluctuations d’un film à l’autre. /alr+bbo