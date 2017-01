Un véhicule a fini sa course sur le toit jeudi en fin de matinée à Mont-Crosin. Selon la police cantonale bernoise, la voiture circulait sur la route principale, depuis Mont-Crosin direction St-Imier. Pour une raison encore indéterminée elle a touché les roches situées à droite et a fini sur le toit. Le conducteur et le passager ont été légèrement blessés. Ils ont été conduits à l’hôpital en ambulance. La circulation a été perturbée pendant une heure. /anl