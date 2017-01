La fête des rois entre tradition et religion

Les gourmands s’en donnent à cœur joie à l’occasion de la fête des rois. Les traditionnelles galettes s’arrachent dans les boulangeries. L’Epiphanie qui est célébrée le 6 janvier est toutefois une fête religieuse à la base. L’épisode de la visite des mages auprès de Jésus n’est présent que dans un seul Evangile : celui de Matthieu. La construction de la tradition des trois rois mages est intervenue plus tard grâce notamment à certains évangiles apocryphes – qui ne sont pas reconnus par l’Eglise - et à des textes des pères de l’Eglise. Le récit de Matthieu n’est d’ailleurs pas très détaillé : nulle trace de Gaspard, Melchior et Balthazar. Il n’est même pas question de rois. Dans l’entretien à écouter ci-dessous accordé à François Comte, Hervé Farine, assistant pastoral à Delémont, nous explique ce que dit le texte de Matthieu sur le sujet (disponible uniquement sur la version classique du site) :