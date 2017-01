Toute la programmation en un clic

Du rock, du jazz et de la chanson française. Le Royal fait la part belle à la musique en ce début d’année. Le centre culturel de Tavannes a présenté sa programmation du premier semestre vendredi. Silver Dust ouvrira les feux le vendredi 13 janvier, la soirée affiche déjà presque complète. On peut aussi citer les concerts de 60 miles Trio, Fraissinet ou encore Alain Roche. L’humour sera également représenté avec les spectacles de Bruno Coppens et Karine C.

Autre événement de la saison: le projet Traces#Jura. Le Royal et éviDanse s’associent pour proposer une création musicale. Une poignée d’amateurs et de professionnels se retrouver à huit reprises afin de mettre sur pied un spectacle de danse qui sera présenté les 28 et 29 avril. /mdu