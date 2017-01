Un projet pour promouvoir les technologies propres dans l’agriculture

Les autorités bernoises souhaitent promouvoir les technologies renouvelables dans l’agriculture. Le canton compte onze mille exploitations agricoles. Un chiffre élevé et qui pousse les producteurs à utiliser les ressources et l’énergie de manière intensive. Afin d’accroître l’efficacité énergétique et de montrer le potentiel de production d’énergies dites propres, la Direction de l’économie publique lance un projet pilote qui va durer deux ans.

Le projet prévoit notamment de développer un bilan énergétique ou climatique. L’outil permettra d’établir le potentiel de réduction de chaque exploitation. Il servira donc de base pour déterminer les mesures les plus judicieuses et financièrement avantageuses à appliquer dans les domaines de la production d’énergie, de l’efficacité énergétique, ainsi que de la protection du climat. Les expériences accumulées permettront ensuite de décider si ce conseil énergétique doit être étendu à l’ensemble du canton de Berne.

Le projet regroupe plusieurs intérêts. Pour le domaine agricole il est notamment important de faire baisser les coûts de production, en particulier pour les exploitations d’élevage intensif et de cultures spéciales. /comm+anl