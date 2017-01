Une vie de paysans en film

Un film pour montrer la difficulté du métier d’agriculteur dans la région. Le documentaire « Jura : enracinés à leur terre » sort sur les écrans ce samedi. Il sera diffusé en avant-première à 20h30 au Cinéma Lux, aux Breuleux, en présence des protagonistes et du cinéaste. D’autres projections sont prévues dans la région dont une ce dimanche, toujours à 20h30, au Cinématographe de Tramelan. Le film a été réalisé par le Chaux-de-Fonnier d’origine Daniel Künzi. Le cinéaste a suivi la vie de trois familles paysannes du Jura et du Jura bernois durant plus d’un an : Isabelle et Paul Sautebin à La Ferrière, Christine et Clément Willemin Gerber à Fornet-Dessus et Walter Hofstetter à Sous-le-Mont sur la commune des Bois. Hasard du tournage, il s’agit de trois exploitations qui fonctionnent sous le mode du bio.

Le film illustre le combat des agriculteurs face aux défis de la mondialisation et de la globalisation. Il témoigne à la fois des difficultés rencontrées au quotidien par les paysans mais aussi de leur fierté à exercer leur métier. Dans l’entretien à écouter ci-dessous accordé à François Comte, Daniel Künzi explique, tout d’abord, comment est née l’idée de réaliser un tel film (disponible uniquement sur la version classique du site) :