Une blessée sur la route à La Neuveville

Un accident de la route fait une blessée à La Neuveville. Mardi, en début d'après-midi, une automobiliste de 77 ans a quitté la route entre Prêles et La Neuveville, peu après l'intersection entre la route du Château et la rue des Hautes-Bornes, selon la police bernoise. Sa voiture a alors dévalé le talus et s'est immobilisée en contrebas. Blessée, la conductrice a été désincarcérée, avant d'être transportée à l'hôpital. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête, afin de déterminer la cause et les circonstances de cet accident. /comm+mle (photo: police bernoise)