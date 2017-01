Un enfant blessé dans un accident

Un accident de la circulation a fait un blessé mercredi entre Courrendlin et Choindez. Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage à gauche au lieu-dit « Le Martinet », suite à une vitesse inadaptée aux conditions de la route. La voiture a traversé la chaussée et a percuté un poteau métallique avant de terminer sa course contre un mur. Un enfant en bas âge a été blessé lors l’accident. Il a été pris en charge par le personnel ambulancier de l’Hôpital du Jura avant d’être héliporté par la Rega dans un hôpital bâlois. /comm + fco