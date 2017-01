Incendie à Sonceboz

Un chalet a été ravagé par les flammes mercredi soir à Sonceboz-Sombeval. La police et les pompiers ont été informés vers 23h40, selon un communiqué diffusé jeudi. Le sinistre s’est produit à la Rue de l’Envers et a nécessité l’engagement de 45 pompiers d’Erguël, de Sonceboz et de Tramelan. Lorsque les secours sont arrivés sur place, le toit de l’édifice avait entièrement pris feu. Les habitants sont parvenus à se mettre eux-mêmes en sécurité et personne n’a été blessé. Une équipe d’ambulancier a quand même été mobilisée à titre préventif. L’intervention a rendu le bâtiment inhabitable. La commune a trouvé des solutions individuelles pour reloger ses occupants. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’incendie ainsi que le montant des dégâts matériels. Les pompiers nous ont quant à eux indiqués qu’une veille était encore en cours, jusqu’à jeudi soir au moins. /ast