Les pompiers ont eu du travail

Deux incendies se sont déclarés dans le Jura bernois mercredi. Le premier a pris dans le système de ventilation de l’entreprise Camille Bloch à Courtelary, selon le Journal du Jura. Les sapeurs-pompiers d’Erguël et du Centre-vallon sont intervenus pour maîtriser le feu rapidement. Une personne a été emmenée à l’hôpital pour un contrôle. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’incendie.

Le second départ de flammes s’est produit à Malleray en début de soirée. L’incendie s’est déclaré dans une chambre de l’Espace Vie. Plus d’une dizaine d’intervenants, quatre véhicules et une ambulance ont été dépêchés sur place. Là aussi, le feu a été éteint très rapidement et une enquête a été ouverte. /jeb