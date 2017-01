Maintenir trois régions de primes dans le canton

Le Conseil-exécutif plaide pour le maintien de trois régions de primes d'assurance-maladie dans le canton de Berne. Dans sa réponse à la consultation de l'Office fédéral de la santé publique, il relève que le passage à deux régions induirait des coûts supplémentaires pour une bonne partie de la population. Selon le gouvernement, 58% des adultes devraient payer des primes plus élevées. Le taux monte à 60% pour les jeunes adultes et à 62% pour les enfants.

Le Conseil-exécutif appelle donc instamment au maintien de la subdivision actuelle en trois régions, jugeant que le découpage en deux régions ne tient pas suffisamment compte de la diversité et des disparités locales du canton.

Le découpage des régions se fait en fonction du coût moyen de chaque individu dans le domaine de la santé. Actuellement, Bienne est dans la catégorie 1 (qui dépense et donc paye le plus) alors que le Jura bernois est dans la catégorie 2. Avec les modifications proposées par l'Office fédéral de la santé publique, Bienne et le Jura bernois passeraient dans la catégorie A. /mvr