Une grosse enveloppe pour protéger les rails des instabilités rocheuses. Les Chemins de fer du Jura vont lancer l’an prochain des travaux importants sur le tronçon qui relie Glovelier à Pré-Petitjean, selon une publication faite jeudi dans le Journal officiel du canton du Jura. La ligne concernée sera défrichée et sécurisée par des filets pare-pierres. Des treillis en acier et des systèmes d’alarme seront par ailleurs installés. Des opérations de minage seront aussi réalisées sur certains blocs isolés.

Pas de changements pour les voyageurs

Le projet n’aura pas d’impact sur la circulation des trains. Le chantier sera toutefois surveillé par des protecteurs de lignes et de voies de chemin de fer. « Le but est d’éviter des manutentions de la paroi quand un train arrive à l’endroit où des travaux sont effectués », indique le responsable marketing des CJ, Frank Maillard.

Les travaux commenceront en mars 2018 et devraient durer jusqu’à l’automne 2022. Ils sont devisés à 7,6 millions de francs et seront financés à hauteur de 85% par la Confédération et le reste par le canton du Jura. /alr