Le trafic ferroviaire connaissait des difficultés samedi matin entre Sion et Martigny (VS), à cause d'un train bloquant la voie sur la ligne Brigue - Lausanne. Les voyageurs devaient compter avec des retards et des suppressions de trains.

La voie n'était donc ouverte au trafic que de façon restreinte, d'après un communiqué des CFF envoyé peu après 07h00. La durée du dérangement demeurait indéterminée.

/ATS