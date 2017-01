De retour au Monte-Carlo

L’histoire d’amour entre Olivier Burri et le Rallye de Monte-Carlo se poursuit. Le pilote de Belprahon prendra part à la 1re manche du championnat du monde la semaine prochaine, du jeudi 19 au dimanche 22 janvier. Il sera au départ de cette mythique épreuve pour la 19e fois. Olivier Burri sera navigué par Stéphane Rey. Le duo roulera une Ford Fiesta R5 avec l’objectif de l’emporter dans la catégorie amateur. Le pilote prévient toutefois : « La concurrence sera féroce avec un plateau royal et onze concurrents de grande valeur ». Le Rallye de Monte-Carlo va vivre sa 85e édition dans la Principauté de Monaco. Il propose plus de 380 km chronométrés répartis sur 17 spéciales. /msc