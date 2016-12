Ferdi Kübler s'en est allé

Puis la France et le monde

Ferdi Kübler, c’est aussi et surtout des succès à l’étranger. Le cow-boy, comme il était appelé en raison de son goût pour les chapeaux Stetson, devient en 1950 le tout premier Suisse a remporté le Tour de France. Coureur perfectionniste et travailleur acharné, le fou pédalant pouvait passer des heures à l’entraînement. Sa persévérance et son opiniâtreté lui permirent de glaner huit étapes sur la Grande Boucle. A ce palmarès, il faut encore ajouter le titre de champion du monde en 1951, sans oublier les cinq couronnes nationales et les doublés Liège-Bastogne-Lièges – Flèche wallonne en 1951 et 1952. Un tableau de chasse qui, en 1983, fera de Ferdi Kübler le Sportif du Siècle en Suisse. Et c’est donc ce jeudi que l’Aigle d’Adliswil a pris son dernier envol. /msc